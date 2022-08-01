Женская сборная Англии впервые победила на чемпионате Европы

Впервые за всю историю чемпионата Европы среди женщин победила английская сборная. В финальном матче «Львицы» обыграли..

Впервые за всю историю чемпионата Европы среди женщин победила английская сборная. В финальном матче «Львицы» обыграли немецких футболисток со счётом 2:1. Победный мяч забили в дополнительное время. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

С 1966 года ни одна сборная Англии – ни мужская, ни женская – не побеждала на крупных международных турнирах.

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«Удивительно, что всё это время мы надеялись на победу мужчин, а победили женщины». [болельщица]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Наверное, это лучшее в моей жизни. Я вместе со всеми наблюдал, как «Львицы» выигрывают Евро. Это невероятно».

В четвертьфинале английские футболистки победили сборную Испании со счётом 2:1. В полуфинале выиграли у шведок, забив четыре мяча. Противник счёт так и не открыл.

Команда Германии в четвертьфинале обыграла Австрию со счётом 2:0, а в полуфинале – Францию. Результат 2:1.

На финальный матч на стадионе «Уэмбли» пришли более 87 тысяч зрителей. А телетрансляцию встречи сборных Англии и Швеции посмотрели более девяти миллионов человек.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин проходит с 1984 года. Команда Германии восемь раз брала золото.

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