Женская сборная Англии впервые победила на чемпионате Европы

Впервые за всю историю чемпионата Европы среди женщин победила английская сборная. В финальном матче «Львицы» обыграли..
Дата загрузки: 2022-08-01
С 1966 года ни одна сборная Англии – ни мужская, ни женская – не побеждала на крупных международных турнирах.
[болельщица]:
«Удивительно, что всё это время мы надеялись на победу мужчин, а победили женщины».
[болельщица]:
«Мы, английские девушки, добились успеха».
[болельщик]:
«Наверное, это лучшее в моей жизни. Я вместе со всеми наблюдал, как «Львицы» выигрывают Евро. Это невероятно».
В четвертьфинале английские футболистки победили сборную Испании со счётом 2:1. В полуфинале выиграли у шведок, забив четыре мяча. Противник счёт так и не открыл.
Команда Германии в четвертьфинале обыграла Австрию со счётом 2:0, а в полуфинале – Францию. Результат 2:1.
На финальный матч на стадионе «Уэмбли» пришли более 87 тысяч зрителей. А телетрансляцию встречи сборных Англии и Швеции посмотрели более девяти миллионов человек.
Чемпионат Европы по футболу среди женщин проходит с 1984 года. Команда Германии восемь раз брала золото.
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