Почему богатые северокорейцы отказываются от квартир в пентхаусах

Для жителей большинства стран квартира в пентхаусе – это мечта. Но только не для северокорейцев. В..

Для жителей большинства стран квартира в пентхаусе – это мечта. Но только не для северокорейцев.

В столице КНДР продолжают расти гламурные многоэтажки. Недавно в Пхеньяне даже появился небоскрёб на 80 этажей.

Но мало кто хочет в такие дома заселяться. Бывший житель КНДР, а ныне перебежчик, живущий в Южной Корее, развенчивает мифы. По его словам, качество строительства остаётся ужасным, а квартиры зачастую не подключены к коммуникациям.

[Чон Си У, северокорейский перебежчик]:

«В Северной Корее в пентхаусах чаще живут бедные, чем богатые, поскольку лифты не работают, они также не могут подавать воду из-за недостаточного давления. Вот почему богатые не любят жить в высотках».

Этот молодой человек до бегства жил на третьем этаже 13-этажного дома, в котором не было лифта. А вот его другу повезло меньше.

[Чон Си У, северокорейский перебежчик]:

«Мой друг живёт на 28 этаже 40-этажного дома. Он сказал, что с рождения не пользовался лифтом. Даже если есть лифт, он не работает».

Недавно северокорейские СМИ показали, как лидер Ким Чен Ын открывает новый элитный жилой комплекс. Правда, все дома невысокие.

[Чон Си У, северокорейский перебежчик]:

«Я слышал, что Ким Чен Ын недавно построил 80-этажное здание. Но, думаю, он просто кичится, хочет показать, как усовершенствовались их строительные технологии, а о людях никто не думает».

Ли Сан Ён – главный редактор сеульского веб-сайта, который рассказывает о Северной Корее. Он говорит, что обычно квартиры в многоэтажках не готовы к жизни. Окна остаются без стёкол, а водопроводные краны хоть и установлены, но из них не течёт вода.

Покупка и продажа недвижимости в КНДР официально запрещена. Квартиры может выдать только государство. Впрочем, чёрный рынок квартир и домов существует.

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