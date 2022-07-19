Доллар сравнялся с евро: туристы из США покупают предметы роскоши в Европе

Американские покупатели предметов роскоши, путешествующие по Европе, чувствуют, будто сорвали джекпот. Впервые за двадцать лет курс..
Дата загрузки: 2022-07-20
Впервые за двадцать лет курс доллара сравнялся с евро. Это означает, что цены для американцев здесь стали намного ниже, чем ещё несколько месяцев назад.
[Шона Уилсон, американка]:
«Поскольку евро и доллар почти на одном уровне, это определённо стимул, чтобы тратить. Мы как будто попали на распродажу».
Это Авеню Монтень в центре Парижа. Она известна своими люксовыми бутиками, такими как Louis Vuitton, Chanel и Gucci. В последние дни здесь выстраиваются очереди из американцев.
[Сьюзан Вейнберг, американка]:
«Я очень рада, что наш американский доллар укрепился как раз, когда я приехала в Европу».
Для американцев покупка сумки Chanel может обойтись на тысячу долларов дешевле, если учесть экономию на обменном курсе и возврат налога на границе по дороге домой.
А жители Европы, наоборот, во время поездки по США почувствуют определённое финансовое давление.
[Себастиан Поцци, турист из Франции]:
«Возможно, мы ничего покупать не будем. Во Франции товары от таких брендов, как Chanel и Dior, очень дорогие. Обычно в США они дешевле. Однако с этим обменным курсом всё стало для нас слишком дорого».
Некоторые аналитики считают, что паритет между долларом и евро может сохраниться несколько недель.
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