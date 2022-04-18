Фитнес-лагерь для эко-фермеров появился в Африке

Это похоже на учебный лагерь для любителей фитнеса или военных. На самом деле эти курсы в..

Это похоже на учебный лагерь для любителей фитнеса или военных. На самом деле эти курсы в Бенине организовали для фермеров.

Это уже седьмой выпуск AgroBootCamp. Интенсивный недельный курс призван обучить методам устойчивого земледелия нового поколения.

Но сначала утренний фитнес под руководством инструктора.

[Бамиделе Ладуру, инструктор по фитнесу]:

«Для сельского хозяйства очень важно быть в хорошей форме, а быть в хорошей форме означает, что надо заниматься спортом».

Западная Африка переживает самый тяжёлый продовольственный кризис за всю историю наблюдений. Бедствие вызвали военные конфликты и засуха.

На фоне всего этого обучение в лагере как никогда актуально.

Идея курсов принадлежит бенино-нигерийской неправительственной организации. Она учит сельскохозяйственным методам, которые работают с природными материалами без использования химикатов.

Среди 20 участников – конголезский производитель пальмового вина Жан-Поль Мангата.

[Жан-Поль Мангата, участник курсов]:

«Очень хорошо, поскольку понимаешь, что твоя производственная модель поможет планете выжить, а не будет одной из причин её разрушения».

Участники курсов говорят, что получают не только важные знания, но также устанавливают связи с другими агроэкологами по всей Западной Африке. Ну и, конечно, становятся более подтянутыми.

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