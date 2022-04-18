Фитнес-лагерь для эко-фермеров появился в Африке

Это похоже на учебный лагерь для любителей фитнеса или военных. На самом деле эти курсы в..
Дата загрузки: 2022-04-19
Это уже седьмой выпуск AgroBootCamp. Интенсивный недельный курс призван обучить методам устойчивого земледелия нового поколения.
Но сначала утренний фитнес под руководством инструктора.
[Бамиделе Ладуру, инструктор по фитнесу]:
«Для сельского хозяйства очень важно быть в хорошей форме, а быть в хорошей форме означает, что надо заниматься спортом».
Западная Африка переживает самый тяжёлый продовольственный кризис за всю историю наблюдений. Бедствие вызвали военные конфликты и засуха.
На фоне всего этого обучение в лагере как никогда актуально.
Идея курсов принадлежит бенино-нигерийской неправительственной организации. Она учит сельскохозяйственным методам, которые работают с природными материалами без использования химикатов.
Среди 20 участников – конголезский производитель пальмового вина Жан-Поль Мангата.
[Жан-Поль Мангата, участник курсов]:
«Очень хорошо, поскольку понимаешь, что твоя производственная модель поможет планете выжить, а не будет одной из причин её разрушения».
Участники курсов говорят, что получают не только важные знания, но также устанавливают связи с другими агроэкологами по всей Западной Африке. Ну и, конечно, становятся более подтянутыми.
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