fb pixel
Телеканал NTD

Фитнес-лагерь для эко-фермеров появился в Африке

Фитнес-лагерь для эко-фермеров появился в Африке

Это похоже на учебный лагерь для любителей фитнеса или военных. На самом деле эти курсы в..

Дата загрузки: 2022-04-19

Фитнес-лагерь для эко-фермеров появился в Африке
Это похоже на учебный лагерь для любителей фитнеса или военных. На самом деле эти курсы в Бенине организовали для фермеров.

Это уже седьмой выпуск AgroBootCamp. Интенсивный недельный курс призван обучить методам устойчивого земледелия нового поколения.

Но сначала утренний фитнес под руководством инструктора.

[Бамиделе Ладуру, инструктор по фитнесу]:
«Для сельского хозяйства очень важно быть в хорошей форме, а быть в хорошей форме означает, что надо заниматься спортом».

Западная Африка переживает самый тяжёлый продовольственный кризис за всю историю наблюдений. Бедствие вызвали военные конфликты и засуха.

На фоне всего этого обучение в лагере как никогда актуально.

Идея курсов принадлежит бенино-нигерийской неправительственной организации. Она учит сельскохозяйственным методам, которые работают с природными материалами без использования химикатов.

Среди 20 участников – конголезский производитель пальмового вина Жан-Поль Мангата.

[Жан-Поль Мангата, участник курсов]:
«Очень хорошо, поскольку понимаешь, что твоя производственная модель поможет планете выжить, а не будет одной из причин её разрушения».

Участники курсов говорят, что получают не только важные знания, но также устанавливают связи с другими агроэкологами по всей Западной Африке. Ну и, конечно, становятся более подтянутыми.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...