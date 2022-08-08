Таких кофейных плантаций в Бразилии – десятки тысяч. Но не везде выращивают зёрна высокого качества. Элитными..

Всё больше элитных сортов кофе появляется в Бразилии

Таких кофейных плантаций в Бразилии – десятки тысяч. Но не везде выращивают зёрна высокого качества. Элитными сортами занимается менее 300 зарегистрированных брендов.

Эта ферма находится в 150 километрах от Рио-де-Жанейро. Последние шесть лет здесь обрабатывают зёрна по особой технологии. Это позволяет добиться изысканного вкуса напитка.

После сбора урожая кофейные зёрна сортируют – оставляют только спелые. Благодаря этому напиток будет сладковатым. После сортировки зёрна шесть дней лежат в специальных чанах. Затем ещё месяц сушатся.

[Элеонора Эрталь, владелица фермы]:

«Мы много учились, чтобы понять в чём отличие элитного кофе от обычного. Пробовали разные способы ферментации, участвовали в конкурсах. А в 2021 году мы выиграли первый национальный приз».

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Количество элитных сортов кофе в Бразилии ежегодно увеличивается на треть. Попробовать их можно на фестивале в Рио-де-Жанейро.

[Патрик Портиш, эксперт по кофе]:

«Люди учатся пить кофе. Раньше напиток делали сладким, аромат слабел и чувствовался вкус сахара. Элитный кофе не надо сластить. Он уже сладковатый».

Патрик – квалифицированный эксперт по кофе. Он определяет качество продукции.

[Патрик Портиш, эксперт по кофе]:

«Я приезжаю прямо на ферму, проверяю оборудование, смотрю, есть ли условия для производства элитных сортов кофе. Я наблюдаю за процессом: от цветения деревьев до сбора урожая и ферментации».

Фестиваль кофе в Рио проходит четыре раза в год. Он привлекает тысячи поклонников напитка.

[Карлуш Лима, инструктор по обжарке кофе]:

«Большинство людей до сих пор не знакомы с элитными сортами кофе. Люди пробуют их и сравнивают с обычным напитком. Я говорю, что это улица с односторонним движением. Попробовав элитный кофе, уже не сможешь пить обычный».

Бразилия – крупнейший производитель кофе в мире. Здесь насчитывается 200 тысяч плантаций, на которых растёт более шести миллиардов кофейных деревьев.

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