Бусины, пайетки и яркие узоры. Эти наряды создала нигерийский дизайнер Лиза Флоавийо. Теперь их можно увидеть..

Моду Африки показали в музее Виктории и Альберта

Бусины, пайетки и яркие узоры. Эти наряды создала нигерийский дизайнер Лиза Флоавийо. Теперь их можно увидеть на выставке «Африканская мода», которая открылась в лондонском музее Виктории и Альберта.

Здесь можно увидеть одежду, начиная от колониальных времён, и заканчивая современными дизайнерами.

Выставку уже назвали самой масштабной в своём роде для Великобритании.

[Кристин Чецинска, куратор выставки]:

«Это пространство, где можно подумать об африканской моде, окунуться в атмосферу африканской моды и уйти с вдохновением узнать о ней больше».

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В экспозиции более 250 предметов, в том числе 70 новых поступлений.

В целом показана одежда 40 современных дизайнеров.

Здесь хотят понять, какое влияние они оказывают на индустрию моды в целом.

[Кристин Чецинска, куратор выставки]:

«Мы видим, что именно африканские мастера меняют ландшафт мировой моды. Сегодня их влияние очень сильное. Они хотят, чтобы их видели и слышали».

Здесь представляют работы и из переработанных материалов, и сочетающих женские и мужские элементы. Есть и слияние разных культур.

[Арци Ифрах, дизайнер]:

«Моя работа основана на двух предметах одежды, происходящих из двух разных культур. Первая – это британская культура, то есть плащ. Вторая – паранджа, которая также очень популярна в Марокко и во всех арабских странах».

Выставка будет открыта до апреля следующего года.

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