Моду Африки показали в музее Виктории и Альберта

Бусины, пайетки и яркие узоры. Эти наряды создала нигерийский дизайнер Лиза Флоавийо. Теперь их можно увидеть..
Дата загрузки: 2022-06-29
Здесь можно увидеть одежду, начиная от колониальных времён, и заканчивая современными дизайнерами.
Выставку уже назвали самой масштабной в своём роде для Великобритании.
[Кристин Чецинска, куратор выставки]:
«Это пространство, где можно подумать об африканской моде, окунуться в атмосферу африканской моды и уйти с вдохновением узнать о ней больше».
В экспозиции более 250 предметов, в том числе 70 новых поступлений.
В целом показана одежда 40 современных дизайнеров.
Здесь хотят понять, какое влияние они оказывают на индустрию моды в целом.
[Кристин Чецинска, куратор выставки]:
«Мы видим, что именно африканские мастера меняют ландшафт мировой моды. Сегодня их влияние очень сильное. Они хотят, чтобы их видели и слышали».
Здесь представляют работы и из переработанных материалов, и сочетающих женские и мужские элементы. Есть и слияние разных культур.
[Арци Ифрах, дизайнер]:
«Моя работа основана на двух предметах одежды, происходящих из двух разных культур. Первая – это британская культура, то есть плащ. Вторая – паранджа, которая также очень популярна в Марокко и во всех арабских странах».
Выставка будет открыта до апреля следующего года.
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