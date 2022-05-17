В Северной Корее не хватает лекарств на фоне вспышки COVID

В Северной Корее открыто сообщили о нехватке лекарств для борьбы с COVID-19. Ким Чен Ын приказал..
Дата загрузки: 2022-05-18
Ранее северокорейские власти распорядились выделить лекарства из государственного запаса, а также перевести аптеки на круглосуточный режим работы.
На фоне нехватки медикаментов государственные СМИ предлагают людям лечиться народными средствами: полоскать горло солёной водой и пить травяные настои.
У жителей Пхеньяна также есть идеи о том, как противостоять вирусу.
[жительница Пхеньяна]:
«Я уверена, что можно вылечиться, если знать правильные методы лечения. И также думаю, что мы можем справиться с этим, регулярно проветривая квартиру».
Между тем президент Южной Кореи заявил, что готов помочь северному соседу.
[Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи]:
«Если Северная Корея откликнется, то мы не пожалеем для неё лекарств, включая вакцины от COVID-19. Мы также готовы отправить медицинское оборудование и медицинский персонал».
От Пхеньяна ответа пока нет.
На прошлой неделе власти КНДР публично признали распространение коронавируса в стране. Это произошло впервые за два с половиной года пандемии.
Органы здравоохранения сообщили о многочисленных пациентах с повышенной температурой. По официальным данным, с апреля выявили один миллион 200 тысяч заболевших. Умерли 50 человек.
При этом эксперты сомневаются в правдивости официальных данных.
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