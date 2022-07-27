1000 мигрантов погибла на границе США с Мексикой с тех пор, как в январе 2021 года..

1000 мигрантов погибли на границе США с Мексикой при Джо Байдене

1000 мигрантов погибла на границе США с Мексикой с тех пор, как в январе 2021 года в должность вступил Джо Байден. Президент-демократ обещал отменить многие жёсткие правила своего предшественника Трампа. В итоге к границе хлынул небывалый поток людей.

Причины гибели самые разные. В прошлом месяце 53 мигранта умерли в душном кузове грузовика при 40-градусной жаре. Также многие гибнут при переправе через бурную реку Рио-Гранде. Кто-то погибает от жары в пустыне Аризоны, а кто-то – пытаясь перелезть через высокую стену на границе высотой с трёхэтажный дом.

В целом было зарегистрировано рекордное число попыток нелегально пересечь границу – более миллиона 700 тысяч.

[Брент Швартфеггер, сотрудник пограничной службы]:

«Они думают, что уехать очень просто. Но это так не работает, понимаете? У нас травмы и несчастные случаи по всей юго-западной границе. Это труднопроходимая местность. Они могут упасть в горах. Также они пересекают реки. Это всегда опасно».

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Прошлый год был самым смертоносным для мигрантов, пересекающих границу США и Мексики. ООН зарегистрировала 728 смертельных случаев. В этом году насчитали ещё 340.

В этой больнице в Аризоне стало в пять раз больше пациентов, которые получили травмы при пересечении границы.

[Вишал Бансал, врач]:«Мы определённо наблюдаем всплеск по сравнению с апрелем. Но если посмотреть на последние полтора года, то рост просто стремительный».

Кроме того, стало больше вызовов в службы спасения.

[Хесус Васабильбасо, сотрудник пограничной службы]:«Звонков на 911 в этом году стало больше на 25% по сравнению с прошлым. Мы получаем около 16 звонков в день».

Таможенные службы говорят, что к человеческим трагедиям приводит деятельность преступных группировок, которые занимаются перевозкой нелегальных мигрантов.

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