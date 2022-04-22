Шанхай передумал ослаблять самый строгий для страны карантин

Власти Шанхая заявили, что жёсткие ограничения пока останутся в силе даже в районах, которым удалось свести..

Власти Шанхая заявили, что жёсткие ограничения пока останутся в силе даже в районах, которым удалось свести передачу COVID-19 к нулю. По их словам, число случаев заболевания за пределами карантинных зон по всему городу снова растёт.

В начале недели представители здравоохранения говорили, что город постепенно начнёт возвращаться к нормальной жизни, поскольку Шанхай (цитата) «эффективно обуздал передачу».

Однако теперь власти заявили, что в центральном районе города, где проживает почти миллион человек и находятся самые яркие и крупные торговые центры, людям нельзя будет покидать свои жилые комплексы.

Сегодня в городе действует самый масштабный карантин для Китая со времён первого обнаружения COVID-19. Население составляет 22 миллиона человек, и большинству запретили покидать дома и пользоваться общественным транспортом. Во многих районах также нельзя выезжать на автомобильные дороги.

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При этом в сутки здесь регистрируют 15-16 тысяч новых случаев коронавируса. Большинство – бессимптомные.

Власти Китая применяют в отношении эпидемии политику, которая звучит как «ноль терпимости». Она подвергается критике как в КНР, так и за её пределами. Люди внутри страны жалуются, что они буквально умирают в своих домах от голода, поскольку не могут выйти и купить еды в то время, как службы доставки перегружены.

Многие говорят, что такая политика приносит больше вреда, чем сам коронавирус. Особенно если учесть, что последний штамм омикрон, хоть и более заразный, но намного реже вызывает тяжёлые формы болезни.

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