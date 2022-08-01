Свадебные платья и традиционные наряды на Индийской неделе моды

Красная бархатная дорожка и фортепьяно на сцене – всё напоминает о показе мод в Нью-Йорке. Но..

Красная бархатная дорожка и фортепьяно на сцене – всё напоминает о показе мод в Нью-Йорке. Но это дефиле проходит в Дели.

Коллекция свадебных нарядов называется Meraki. В ней много золота, лёгкости и роскоши. Дизайнер нарядов – Долли Джей. Изюминку коллекции демонстрирует болливудская актриса Шилпа Шетти.

[Шилпа Шетти, актриса]:

«Любая невеста в этом наряде была бы прекрасной, и ей было бы очень удобно. Для меня очень ценно то, что здесь есть карманы».

А на этом подиуме оживают древние традиции. Модельер Анджу Моди создала коллекцию женских нарядов, которые называются лехенга-чоли. В числе моделей – болливудская актриса Адити Рао Хидари.

[Анджу Моди, модельер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это прекрасная техника пошива нарядов. Этому не учат в школах. Знания передаются от родителей детям. Они уникальные. Поэтому я чувствую себя обязанной хранить эти традиции, чтобы они жили и следующие 500 лет».

На Индийской неделе моды в этому году представили коллекции 19 дизайнеров.

Короткая ссылка на эту страницу: