Свадебные платья и традиционные наряды на Индийской неделе моды

Красная бархатная дорожка и фортепьяно на сцене – всё напоминает о показе мод в Нью-Йорке. Но..
Дата загрузки: 2022-08-02
Коллекция свадебных нарядов называется Meraki. В ней много золота, лёгкости и роскоши. Дизайнер нарядов – Долли Джей. Изюминку коллекции демонстрирует болливудская актриса Шилпа Шетти.
[Шилпа Шетти, актриса]:
«Любая невеста в этом наряде была бы прекрасной, и ей было бы очень удобно. Для меня очень ценно то, что здесь есть карманы».
А на этом подиуме оживают древние традиции. Модельер Анджу Моди создала коллекцию женских нарядов, которые называются лехенга-чоли. В числе моделей – болливудская актриса Адити Рао Хидари.
[Анджу Моди, модельер]:
«Это прекрасная техника пошива нарядов. Этому не учат в школах. Знания передаются от родителей детям. Они уникальные. Поэтому я чувствую себя обязанной хранить эти традиции, чтобы они жили и следующие 500 лет».
На Индийской неделе моды в этому году представили коллекции 19 дизайнеров.
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