С понедельника в Южной Корее больше не нужны маски. Власти отменяют последние ограничения, поскольку случаев заболевания..

Южнокорейцы не снимают масок даже после их отмены

С понедельника в Южной Корее больше не нужны маски. Власти отменяют последние ограничения, поскольку случаев заболевания всё меньше.

Впрочем, не все в стране спешат отказаться от этого защитного элемента. Некоторые говорят, что пока снимать их в общественных местах не собираются.

[житель Сеула]:

«Очень скучаю по дням до пандемии, когда мы жили без масок. Но я буду продолжать её носить, чтобы не заразиться».

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[житель Сеула]:«Я пытался не надевать маску, выходя из дома, но 70-80% людей в центре города всё ещё их носили. Дистанцию в два метра соблюдать трудно, и мне нужно снова надевать маску в закрытых помещениях, так что я думаю, что ещё слишком рано полностью избавляться от маски».

А кому-то прогулки без маски, наоборот, в радость.

[жительница Сеула]:«Я уже давно бегаю в этом парке, но сейчас я впервые гуляю без маски. Так приятно, и погода тоже очень хорошая».

Массовое тестирование в стране проводят уже давно. 1 мая было зафиксировано чуть более 20 тысяч новых случаев заболевания. При этом на пике очередной волны в середине марта суточный показатель превышал 620 тысяч случаев.

Стоит отметить, что сейчас в мире распространяется крайне заразный штамм омикрон. Он передаётся намного быстрее, чем предыдущие варианты коронавируса. В то же время он значительно реже вызывает тяжёлые случаи заболевания. Многие переносят болезнь бессимптомно.

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