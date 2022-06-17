Фламенко от Dior: в Севилье высокую моду показали прямо на площади

Глубокий тёмно-красный и чёрный. Укороченные жакеты и жилеты; кейпы, пышные юбки в пол, изысканное кружево. Низкие..
Дата загрузки: 2022-06-17
[Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior]:
«Это шоу отражает дух Севильи. У нас есть отсылки к верховой езде и к фламенко. Мы сотрудничали с испанским хореографом Бланкой Ли, и многие наряды вдохновлены этим прекрасным танцем».
Круизную коллекцию – 2023 модный дом показывает прямо на севильской площади.
Испанцы любят контраст объёмов – огромные воланы сочетаются с подчёркнутыми тонкими талиями. Такая женщина – изящная и сильная одновременно. Как легендарная танцовщица фламенко Кармен Амайя. Именно она стала одним из символов этой коллекции.
Вторая вдохновительница – герцогиня Альба – испанская аристократка и светская львица. Каталась на лошадях с Джеки Кеннеди. Укороченные болеро и брюки на высокой посадке – это про неё. Очень стройнят силуэт.
В этой коллекции – много коллабораций с местными испанскими мастерами. От этого наряды выглядят ещё более аутентично.
[Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior]:
«У нас было сотрудничество по головным уборам, которые есть во всей коллекции. Это великолепные шляпы из фетра и из соломы. Также у нас была совместная работа по вышивке. Есть вышивка нитками из настоящего серебра и золота. Я никогда раньше не видела такого ни в Париже, ни в Италии, ни в Индии. Это нечто очень уникальное и от кутюр».
Dior, как и другие люксовые бренды, возобновляет живые показы после застоя во время пандемии. Возможно, поэтому в них даже ещё больше страсти, чем обычно.
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