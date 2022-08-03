6-летняя скейтбордистка в платье каждый день осваивает трюки в ОАЭ

Этому скейтеру в платье всего шесть лет. Зара каждый день приходит в скейтпарк в Шардже в..
Дата загрузки: 2022-08-03
Этому скейтеру в платье всего шесть лет. Зара каждый день приходит в скейтпарк в Шардже в ОАЭ и тренируется по несколько часов. Экстремальным спортом она увлеклась два года назад.
Девочка ищет видео в Интернете, а потом осваивает новый трюк.
[Зара Энн Глэдис Мадамби, скейтер]:
«Я часто падаю. Поэтому делаю перерыв, а потом снова иду в скейтпарк и тренируюсь, пока не выучу нужный трюк».
Зара уже участвовала во многих соревнованиях в ОАЭ, Индии и Венгрии. На её счету три победы.
[Зара Энн Глэдис Мадамби, скейтер]:
«Я люблю побеждать. Если я выигрываю, то становлюсь счастливой, смелой и сильной».
Мама и папа девочки раньше были далеки от скейтбординга, но теперь поддерживают дочку, как могут. Также ведут её страничку в социальной сети. У Зары почти 30 тысяч подписчиков.
Скейтбординг в ОАЭ всё популярнее, и юная спортсменка мечтает о профессиональной карьере.
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