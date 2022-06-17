Идеальные духи поможет найти «умный» обруч от Yves Saint Lauren

Французский люксовый бренд Yves Saint Laurent показал «умный» обруч, который помогает выбрать идеальный парфюм. Для этого..

Французский люксовый бренд Yves Saint Laurent показал «умный» обруч, который помогает выбрать идеальный парфюм. Для этого он сканирует мозг покупателей и даёт рекомендации на основе их эмоциональной реакции.

Сначала посетители отвечают на несколько простых вопросов о том, какой спектр ароматов им ближе: хвойный лес, рынок специй или что-то другое. Потом они говорят, какие эмоции хотят получить от запаха. Затем пробуют разные духи, а гарнитура следит за реакцией.

[Николя Иеронимус, глава L’Oreal]:

«Обруч покажет, что делает вас счастливым, напряжённым, уверенным в себе. Есть разные критерии. И вы видите изменение кривых в момент, когда эта клиентка нюхает. Устройство измеряет, какие именно эмоции вызывает у неё этот конкретный запах».

Разработчики уверяют, что точность рекомендаций составляет 96%. Но, возможно, на практике, расхождений больше.

[Мелани Коэн, посетительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Неплохо! Неплохо! Не идеально, но допустимо. Вопросы в анкете непонятные, но в целом работает хорошо. Рекомендация для меня сработала». [Камиль Элбер, посетительница]:

«Хороший выбор. Немного с восточным оттенком. Я не очень уверена в трёх ароматах, которые остались, но первый и последний мне довольно нравятся».

Устройство разработали в сотрудничестве с американской компанией EMOTIV. Она изучает технологию электроэнцефалографии, чтобы лучше понять работу человеческого мозга.

[Николя Иеронимус, глава L’Oreal] «Думаю, в будущем мы найдём более быстрый способ это делать. А пока это можно отнести к миру искусства. Если потребителям нравится, то мы счастливы».

Технологию представили на конференции Viva Technology в Париже. Мероприятие посвящено инновациям и стартапам.

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