fb pixel
Телеканал NTD

Идеальные духи поможет найти «умный» обруч от Yves Saint Lauren

Идеальные духи поможет найти «умный» обруч от Yves Saint Lauren

Французский люксовый бренд Yves Saint Laurent показал «умный» обруч, который помогает выбрать идеальный парфюм. Для этого..

Дата загрузки: 2022-06-18

Идеальные духи поможет найти «умный» обруч от Yves Saint Lauren
Французский люксовый бренд Yves Saint Laurent показал «умный» обруч, который помогает выбрать идеальный парфюм. Для этого он сканирует мозг покупателей и даёт рекомендации на основе их эмоциональной реакции.

Сначала посетители отвечают на несколько простых вопросов о том, какой спектр ароматов им ближе: хвойный лес, рынок специй или что-то другое. Потом они говорят, какие эмоции хотят получить от запаха. Затем пробуют разные духи, а гарнитура следит за реакцией.

[Николя Иеронимус, глава L’Oreal]:
«Обруч покажет, что делает вас счастливым, напряжённым, уверенным в себе. Есть разные критерии. И вы видите изменение кривых в момент, когда эта клиентка нюхает. Устройство измеряет, какие именно эмоции вызывает у неё этот конкретный запах».

Разработчики уверяют, что точность рекомендаций составляет 96%. Но, возможно, на практике, расхождений больше.

[Мелани Коэн, посетительница]:

«Неплохо! Неплохо! Не идеально, но допустимо. Вопросы в анкете непонятные, но в целом работает хорошо. Рекомендация для меня сработала».

[Камиль Элбер, посетительница]:
«Хороший выбор. Немного с восточным оттенком. Я не очень уверена в трёх ароматах, которые остались, но первый и последний мне довольно нравятся».

Устройство разработали в сотрудничестве с американской компанией EMOTIV. Она изучает технологию электроэнцефалографии, чтобы лучше понять работу человеческого мозга.

[Николя Иеронимус, глава L’Oreal] «Думаю, в будущем мы найдём более быстрый способ это делать. А пока это можно отнести к миру искусства. Если потребителям нравится, то мы счастливы».

Технологию представили на конференции Viva Technology в Париже. Мероприятие посвящено инновациям и стартапам.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...