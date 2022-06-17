Идеальные духи поможет найти «умный» обруч от Yves Saint Lauren

Французский люксовый бренд Yves Saint Laurent показал «умный» обруч, который помогает выбрать идеальный парфюм. Для этого..
Дата загрузки: 2022-06-18
Сначала посетители отвечают на несколько простых вопросов о том, какой спектр ароматов им ближе: хвойный лес, рынок специй или что-то другое. Потом они говорят, какие эмоции хотят получить от запаха. Затем пробуют разные духи, а гарнитура следит за реакцией.
[Николя Иеронимус, глава L’Oreal]:
«Обруч покажет, что делает вас счастливым, напряжённым, уверенным в себе. Есть разные критерии. И вы видите изменение кривых в момент, когда эта клиентка нюхает. Устройство измеряет, какие именно эмоции вызывает у неё этот конкретный запах».
Разработчики уверяют, что точность рекомендаций составляет 96%. Но, возможно, на практике, расхождений больше.
[Мелани Коэн, посетительница]:
«Неплохо! Неплохо! Не идеально, но допустимо. Вопросы в анкете непонятные, но в целом работает хорошо. Рекомендация для меня сработала».
[Камиль Элбер, посетительница]:
«Хороший выбор. Немного с восточным оттенком. Я не очень уверена в трёх ароматах, которые остались, но первый и последний мне довольно нравятся».
Устройство разработали в сотрудничестве с американской компанией EMOTIV. Она изучает технологию электроэнцефалографии, чтобы лучше понять работу человеческого мозга.[Николя Иеронимус, глава L’Oreal] «Думаю, в будущем мы найдём более быстрый способ это делать. А пока это можно отнести к миру искусства. Если потребителям нравится, то мы счастливы».
Технологию представили на конференции Viva Technology в Париже. Мероприятие посвящено инновациям и стартапам.
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