Шоу летучих мышей каждый вечер проходит в Хьюстоне

Каждый вечер на окраине Хьюстона собирается толпа зрителей. Ночное шоу устраивает колония летучих мышей. 300 тысяч..

Каждый вечер на окраине Хьюстона собирается толпа зрителей. Ночное шоу устраивает колония летучих мышей.

300 тысяч мексиканских летучих мышей живут под ничем не примечательным мостом. На закате, просыпаясь после дневного сна, они устремляются в город в поисках насекомых, сливаясь в захватывающих дух виражах.

[Диана Фосс, биолог]:

«Они едят в основном мотыльков, но могут есть и других насекомых. Эта конкретная колония может съедать три тонны насекомых за ночь».

Впервые колонию заметили здесь в начале 90-х. Живёт она в расщелине в конструкции моста.

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[Робби Робинсон, местный житель]:

«Это балочный мост с трещиной в 20 сантиметров, и именно её облюбовали летучие мыши. Они набиваются в эту полость. Сейчас они отдыхают, активизируются ночью. А чёрные разводы позади – это их помёт».

В этой группе много самок, у которых по одному детёнышу. В конце августа все малыши научатся летать.

Сюда съезжаются даже из соседних городов. 14-летний Тим приехал с друзьями из соседнего штата.

[Тим Андерсон, зритель]:

«Так круто, что им удаётся выжить под мостом здесь в такую жару».

Биологи говорят, что не стоит бояться, что летучая мышь сядет вам на голову или запутается в волосах.

[Диана Фосс, биолог]:

«Они используют эхолокацию: издают звук, который, отражаясь от предметов, возвращается в их уши. Даже в кромешной тьме они знают, что находится перед ними, и обычно избегают людей».

Между тем, Департамент здравоохранения Хьюстона предупреждает, что опасность эти рукокрылые всё же несут. Так, в 2019 году выявили 21 летучую мышь с бешенством. В том же году сообщили почти о 300 случаях случайного контакта людей с этими животными.

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