fb pixel
Телеканал NTD

Гондольеры очищают от мусора каналы Венеции

Гондольеры очищают от мусора каналы Венеции

Венецианские гондольеры ненадолго оставили туристов без внимания и занялись другой работой. Они очищают каналы от мусора...

Дата загрузки: 2022-05-10

Гондольеры очищают от мусора каналы Венеции
Венецианские гондольеры ненадолго оставили туристов без внимания и занялись другой работой. Они очищают каналы от мусора. Ныряют за ним на дно. В числе трофеев – лестница, покрышки от колёс, мобильные телефоны, ветки деревьев и множество других предметов.

Дайверы почистили канал рядом с церковью Сан-Моизе, а также достали мусор из-под мостов Мария Каллас, Сторто и Сан-Кристофоро. Операция заняла шесть часов.

Венеция расположена на материке и 118 островах Венецианской лагуны. Они разделены полусотней каналов и протоков. Через них перекинуты более 400 мостов.

В Венецию ежегодно приезжает 20 миллионов туристов. Здесь проводят кинофестивали, а также – художественные и архитектурные выставки.

При этом город постоянно страдает от наводнений, из-за чего постепенно разрушается. Венеция построена на сваях из лиственницы, растущей в Альпах. Считается, что эта древесина почти не гниёт в воде.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...