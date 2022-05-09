Гондольеры очищают от мусора каналы Венеции

Венецианские гондольеры ненадолго оставили туристов без внимания и занялись другой работой. Они очищают каналы от мусора...

Венецианские гондольеры ненадолго оставили туристов без внимания и занялись другой работой. Они очищают каналы от мусора. Ныряют за ним на дно. В числе трофеев – лестница, покрышки от колёс, мобильные телефоны, ветки деревьев и множество других предметов.

Дайверы почистили канал рядом с церковью Сан-Моизе, а также достали мусор из-под мостов Мария Каллас, Сторто и Сан-Кристофоро. Операция заняла шесть часов.

Венеция расположена на материке и 118 островах Венецианской лагуны. Они разделены полусотней каналов и протоков. Через них перекинуты более 400 мостов.

В Венецию ежегодно приезжает 20 миллионов туристов. Здесь проводят кинофестивали, а также – художественные и архитектурные выставки.

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При этом город постоянно страдает от наводнений, из-за чего постепенно разрушается. Венеция построена на сваях из лиственницы, растущей в Альпах. Считается, что эта древесина почти не гниёт в воде.

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