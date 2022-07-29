Из Техаса во Флориду. Более полутора тысяч километров пришлось пролететь на самолёте этому ламантину, чтобы вернуться..

Спасённый ламантин пролетел на самолёте 1600 км, чтобы вернуться в океан

[Николас Риччи, сотрудник океанариума]:

«Животное было в критическом состоянии – истощённое, замёрзшее и очень больное».

Из Техаса во Флориду. Более полутора тысяч километров пришлось пролететь на самолёте этому ламантину, чтобы вернуться в океан. Семь месяцев назад его нашли больным и израненным в Мексиканском заливе.

Ламантина отправили в парк морских млекопитающих в Сан-Антонио на юге Техаса. Там о нём заботились ветеринары. Теперь их пациент здоров. Его решили выпустить у побережья Флориды, поскольку вода здесь теплее, чем в Техасе.

Для перевозки наняли грузовой самолёт. Он доставил животное в Орландо. Там ламантина на несколько дней поместили в океанариум. Потом отвезли на машине к побережью залива.

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Прежде чем выпустить ламантина, специалисты отметили и зафиксировали все его шрамы. Это нужно для идентификации животного. На морском млекопитающем закрепили GPS-трекер.

[Моника Росс, специалист по ламантинам]:

«Мы надеемся, что ламантин ненадолго вернётся к побережью Техаса. GPS-трекер передаст нам данные о его передвижении. Выпуская ламантина здесь, мы надеемся, что он запомнит это место с тёплыми водами и вернётся сюда зимой».

Ламантины, или морские коровы – травоядные млекопитающие. Они обитают на мелководье и у болотистых побережий в Северной и Южной Америке. Вырастают до трёх метров в длину и весят 550 килограммов, но иногда бывают крупнее.

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