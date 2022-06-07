Котёнок нашёл собаку, которая о нём заботится

Котёнка Джинджера нашли в ливневой канализации и принесли в приют для животных. Малыша поместил в изолятор, где уже была собака по кличке Энн.

Клетки животных находились далеко друг от друга. Однажды сотрудники приюта обнаружили, что клетка котёнка пуста.

Они нашли его под боком Энн. «Котёнок пролез через прутья дверцы клетки и пошёл к соседке. Сначала мы волновались, ведь некоторые собаки не очень хорошо реагируют на кошек и наоборот», – сказал сотрудник приюта.

Котёнка вернули на его место, поскольку его туалет, еда и вода были там. Однако он опять сбежал к Энн.

Сейчас Энн и Джинджер живут в одной клетке. Попав в приют, Энн чувствовала себя неважно. Но присутствие Джинджера ускорило выздоровление. В приюте говорят, что, находясь рядом, животные успокаивают друг друга. Рядом с Энн котёнок чувствует себя в безопасности.