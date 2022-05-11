Кенийские фермеры разводят улиток вместо коров и свиней

Улитки давно считаются деликатесом во Франции, Испании и Италии. Теперь на них обратили внимание и кенийские..

Улитки давно считаются деликатесом во Франции, Испании и Италии. Теперь на них обратили внимание и кенийские фермеры. Многие предпочитают разводить брюхоногих моллюсков, а не скот.

Роуз Кабура живёт в небольшом городе в 45 километрах от Найроби. Недавно основала улиточную ферму на участке площадью 160 квадратных метров. Вложила в бизнес 1500 долларов США. Сейчас у неё 4000 тысячи улиток.

[Роуз Кабура, фермер]:

«От улиток нет ни шума, ни запаха. Поэтому, если живёшь в городе, то разумнее разводить улиток, а не свиней или коров».

На выращивание улиток нужна лицензия. Она стоит 1500 кенийских шиллингов. Это 13 долларов. Кенийцы разводят брюхоногих моллюсков вида ахатина гигантская. Мясо поставляют в рестораны. За килограмм дают 25 долларов.

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В мясе улитки содержатся белки, жиры, углеводы, железо, кальций и магний.

[Пол Киноти, технолог пищевой промышленности]:

«В разведение улиток не надо вкладывать большой капитал, а продукт получается ценный. Это очень привлекательно для многих фермеров. Затрачивается меньше денег и времени».

Спрос есть и на улиточную слизь. Её используют в косметологии. А из раковин улиток фермеры делают добавку к кормам для скота.

Мясо ахатин гигантских менее полезное, чем мясо виноградных улиток, привычных европейцам. Однако заказчиков у фермеров хватает. Некоторые уже планируют выходить на зарубежные рынки.

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