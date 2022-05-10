Лиссабон, Португалия, 1 ноября 1755 года. Это День мёртвых, и церкви полны верующих. Земля начинает трястись,..

Как пережить снова землетрясение почти 300-летней давности

Лиссабон, Португалия, 1 ноября 1755 года. Это День мёртвых, и церкви полны верующих. Земля начинает трястись, здания рушатся, затем вспыхивают пожары, а за ними – цунами.

Это было одно из самых разрушительных стихийных бедствий в истории страны. Лиссабонское землетрясение было силой 8,5 балла. Его считают сильнейшим в Европе. А его жертвами стало до 40 тысяч человек.

Теперь же десятки людей переносятся в прошлое благодаря цифровому световому шоу. Оно проходит в новом Центре землетрясений.

[Рикарду Клементе, сооснователь Центра землетрясений]:

«Это захватывающее путешествие, которое переносит нас во времени. С самой возможной научной и исторической точностью мы можем погрузить людей в эту историю».

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В то время сейсмометров ещё не было. В определении масштабов бедствия учёные полагаются только на исторические записи того времени.

[Сюзана Кустодиу, исследовательница]:

«Первые сейсмометры появились после землетрясения 1755 года, поэтому у нас нет записей, которые позволили бы нам изучить его. Мы знаем, что оно началось в океане, или, по крайней мере, частично, потому что оно вызвало цунами, мы знаем, что оно вызвало массовые разрушения в Алгарве, а затем в Лиссабоне».

После цифрового шоу посетители могут отправиться в зал, где представлена более подробная информация о бедствии 1755 года, основных линиях разломов региона и силе большинства землетрясений.

[Антониу Кошта, историк]:

«Это был большой вызов для историков: реконструировать улицы, фасады, образ жизни. Потребовалось очень подробное исследование. Но этот вызов также позволяет посетителю получить совершенно другой опыт».

После этого посетителям предлагается осмотреть город. Лиссабонский акведук пережил землетрясение. Некоторые здания были восстановлены, а другие остались в руинах.

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