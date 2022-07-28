Белая выставка, на которой посетителям предлагают добавить ярких точек

Идеально белая гостиная. Но ненадолго. Эта инсталляция скоро станет очень красочной. Просто нужно дождаться, когда её..
Дата загрузки: 2022-07-28
В Современной галерее Тейт в Лондоне открылась выставка японской художницы Яёи Кусамы. И на ней каждый гость может оставить свой яркий след. Для этого выдают разноцветные круглые стикеры.
[Франсис Моррис, директор музея]:
«Это инсталляция размером с квартиру, с теннисный корт. Это квартира для семьи с двумя детьми. Тут много игрушек, много современной мебели. И она белая».
Выставка будет открыта пять недель. За это время она должна кардинально видоизмениться.
Сама художница с детства любит разные точки. Они часто встречаются в её работах.
Теперь этой страстью она делится с другими. В частности, детьми. Им такая творческая работа очень нравится.
[Насрин Бегум, преподаватель искусств]:
«Искусство и творчество оказывают очень большое влияние на развитие ребёнка во всех сферах: от личного социального развития до общения, языка и физического развития, а затем и их способности в области естественных наук и математики».
Выставка будет открыта до 29 августа. К этому дню на ней должно появиться около двух миллионов стикеров.
Это не первая подобная экспозиция. 20 лет назад нечто похожее организовали в Австралии.
Короткая ссылка на эту страницу: