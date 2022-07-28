Белая выставка, на которой посетителям предлагают добавить ярких точек

Идеально белая гостиная. Но ненадолго. Эта инсталляция скоро станет очень красочной. Просто нужно дождаться, когда её..

Идеально белая гостиная. Но ненадолго. Эта инсталляция скоро станет очень красочной. Просто нужно дождаться, когда её украсят посетители.

В Современной галерее Тейт в Лондоне открылась выставка японской художницы Яёи Кусамы. И на ней каждый гость может оставить свой яркий след. Для этого выдают разноцветные круглые стикеры.

[Франсис Моррис, директор музея]:

«Это инсталляция размером с квартиру, с теннисный корт. Это квартира для семьи с двумя детьми. Тут много игрушек, много современной мебели. И она белая».

Выставка будет открыта пять недель. За это время она должна кардинально видоизмениться.

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Сама художница с детства любит разные точки. Они часто встречаются в её работах.

Теперь этой страстью она делится с другими. В частности, детьми. Им такая творческая работа очень нравится.

[Насрин Бегум, преподаватель искусств]:

«Искусство и творчество оказывают очень большое влияние на развитие ребёнка во всех сферах: от личного социального развития до общения, языка и физического развития, а затем и их способности в области естественных наук и математики».

Выставка будет открыта до 29 августа. К этому дню на ней должно появиться около двух миллионов стикеров.

Это не первая подобная экспозиция. 20 лет назад нечто похожее организовали в Австралии.

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