Узоры из камней удивляют посетителей пляжа

Для художника Джона Формана окружающая среда – это холст, а всё, что он находит на пляже: листья, коряги и камни – средства для создания композиций.

Джон Форман вырос на побережье Пембрукшира в Великобритании. Творческое сотрудничество с природой начинал с песка, но камни – его любимый материал. «Есть много способов работы с камнем. Его цвет, размер, форма и угол наклона – всё это даёт бесконечные возможности», – рассказал Джон.

Камни, расположенные в виде закрученных узоров и гигантских кругов, образуют радужные композиции.

Джон назвал свой проект «Скульптура мира», в который включены многочисленные природные композиции. Фото композиций публикует в соцсетях и на своём сайте.

«Когда у меня есть идея, я не рисую эскиз полностью. Это спонтанный процесс творчества», – поделился художник.

Такие произведения не долговечны.

«Я остаюсь на пляже, чтобы увидеть, как работы стираются волнами. Я использую материал, который создан в этой среде и для этой среды. Прилив всё смывает, и на следующий день я прихожу работать к пустому холсту», – пояснил художник.

Люди часто спрашивают Джона, как он относится к тому, что его работы исчезают после прилива. Художник отвечает, что недолговечность работы, делает её особенной.

Джон говорит, что творчество на пляже для него – терапия. Раскладывая камни на песке, он растворяется в работе, оставляя позади стрессы повседневной жизни.