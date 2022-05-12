Как фермеров учат искать мины

Уроки, которые проводят в этом стихийном нигерийском классе, могут спасти жизнь. Люди из этого лагеря бежали..

Уроки, которые проводят в этом стихийном нигерийском классе, могут спасти жизнь.

Люди из этого лагеря бежали от военного конфликта в штате Борно. Теперь их учат находить взрывные устройства и избегать их.

[Джидайи Джантику, представитель компании-организатора]:

«Это фермеры, торговцы дровами, охотники. И все эти люди раньше ходили в буш и занимались своей деятельностью. Теперь же эти места уже восемь лет остаются полем битвы с повстанцами».

Борно сначала много лет был главной опорой повстанческого движения, возглавляемого группировкой «Боко Харам». Затем она стала веткой «Исламского государства», запрещённого в России и других странах.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По данным ООН, в результате конфликта погибло около 300 тысяч человек, а миллионы людей зависят от помощи гуманитарных организаций.

Умар живёт в лагере восемь лет со своими двумя жёнами и 17 детьми. Говорит, что возвращаться пока небезопасно.

[Умар Сани, житель лагеря]:

«Если мы сейчас вернёмся в свои сёла, то я буду считать это насильственным выселением. Причина в том, что мы покинули наши сёла из-за конфликта, и проблемы остались».

Гуманитарные организации говорят, что большинство семей не хотят возвращаться.

Это особенно верно в отношении северных районов Борно, которые считаются небезопасными и могут столкнуться с новым минным кризисом.

Но благодаря урокам такие семьи, как семья Умара, будут вооружены знаниями, которые им могут понадобиться, чтобы остаться в живых.

Короткая ссылка на эту страницу: