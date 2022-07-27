Музыка для свиней: бельгийский фермер проверяет эффект

Может ли музыка действительно оказать влияние на поведение свиней? Бельгийский фермер Пьет Пайсманс уверен, что да...

Может ли музыка действительно оказать влияние на поведение свиней?

Бельгийский фермер Пьет Пайсманс уверен, что да.

[Пьет Пайсманс, фермер]:

«Самые большие хиты – это весёлые танцевальные песни. Они начинают вилять хвостиками. А когда музыка динамичная, они даже пританцовывают и резвятся».

Фермер составил плейлист для разного времени. Например, утром свинкам проигрывают что-то активное и весёлое. А в конце дня играют колыбельную.

[Пьет Пайсманс, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Рок-музыка слишком агрессивная, им она не нравится. Она даже вызывает у них стресс, оказывает негативное влияние. Поэтому очень важно, какую музыку вы играете».

Открытие Пьета заинтересовала учёных. Группа исследователей уже получила около 77 тысяч долларов из фонда ЕС на исследование того, как музыка влияет на свиней.

Уже существуют доказательства, что разные звуки оказывают разное влияние на животных в целом.

[Сандер Палманс, координатор проекта]:

«Музыка может снижать уровень стресса у животных, предупреждать неестественное поведение».

А фермер надеется, что его открытие поможет мясной индустрии в целом.

[Пьет Пайсманс, фермер]:

«Стресс – это плохо, он вызывает агрессивное поведение. Свиньи также хуже растут. Это можно сравнить с профессиональным спортсменом. Ему нужно быть в наилучшей форме не только физически, но и психологически. То же самое у свиней. Когда их забивают, сразу видно, кто из них переживал стресс. Качество мяса хуже».

Результаты исследования обещают обнародовать в конце этого года.

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