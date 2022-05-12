Зачем мужчины учатся заплетать косы

Британка Аннис Во из Сент-Олбанса решила организовать занятия для родителей, чтобы научить их заплетать косы. Она запланировала одно занятие для пап.

К её удивлению, билеты на этот мастер-класс раскупали быстрее, чем на занятия для мам. Аннис решила провести обучение только для пап, чтобы создать атмосферу, в которой «все находятся в одной лодке и учатся на одном и том же базовом уровне».

На двухчасовой урок пришли восемь пап. Сначала их научили расчёсывать волосы и делать из них хвостик, а также рассказали им, как ухаживать за волосами. Потом преподаватель научила мужчин заплетать традиционные косы и косы «рыбий хвост». В конце урока папы узнали, как делать причёску в стиле принцессы.

«Они были очень сосредоточены, – вспоминает Аннис. – Были очень увлечены и стремились добиться успеха», – добавила она.

Папы говорили, что обязательно будут применять новый навык. Один мужчина рассказал, что по утрам ему приходится причёсывать четырёх дочерей с длинными волосами, поскольку его жена не успевает это делать. Теперь он знает, как делать разные причёски.

Мастер-класс по обучению пап стал очень успешным. Теперь ещё 45 отцов хотят освоить это умение. Аннис планирует регулярно заниматься с папами.

