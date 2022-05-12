Авиация помогает тушить лесные пожары в Курганской области. Здесь огонь выжег почти 4000 гектаров земли. Сотрудники..

В Сибири и Зауралье продолжают тушить пожары с земли и с воздуха

Авиация помогает тушить лесные пожары в Курганской области. Здесь огонь выжег почти 4000 гектаров земли. Сотрудники МЧС также борются с пожарами на земле. Ситуацию усложняют засушливая погода и сильный ветер. Его скорость достигает 30 метров в секунду.

Межу тем, пожарным удалось спасти от огня более 1500 жилых домов и более десяти зданий социального и экономического значения.

[Юрий Землянский, глава ГУ МЧС РФ по Курганской области]:

«В настоящий момент на территории области обстановка стабилизировалась. Проводятся мероприятия по тушению отдельных очагов пожара, а также проводится дальнейшая передислокация подразделений для стабилизации обстановки».

Лесные пожары охватили Сибирь, Урал и Приморье. В основном, горят заповедники, но огонь добирается и до городов и деревень. По данным МЧС, с начала мая в Красноярском крае, Курганской, Кемеровской, Омской, Иркутской и Новосибирской областях погибли 16 человек, в том числе ребёнок. 18 человек пострадали.

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Огонь уничтожил почти 1300 строений, в том числе 730 жилых домов. Защитить от огня успели примерно десять тысяч зданий. В общей сложности пострадали более 70 населённых пунктов. Около двух тысяч человек остались без крова.

В прошлом году природные пожары в России стали самыми масштабными для страны за всё время спутникового наблюдения. В Сибири и на Дальнем Востоке выгорело более 17 миллионов гектаров леса. Дым от пожаров достиг Северного полюса.

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