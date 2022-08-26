Китайским фермерам приходится тушить пожары на иссохших полях

В Китае фермерам теперь приходится выступать в роли пожарных. Редкая по интенсивности засуха погубила урожай, и..

В Китае фермерам теперь приходится выступать в роли пожарных. Редкая по интенсивности засуха погубила урожай, и он теперь легко воспламеняется. Пламя тушат мокрыми швабрами.

Это провинция Цзянси, деревня близ города Наньчан – провинциальной столицы.

[Ху Баолинь, фермер]:

«Никогда ещё не видел такой засухи. Рапс остался без семян – торчат одни палки».

Фермеру Ху Баолиню – 70 лет. Выращивает рапс, кунжут и помело. Говорит, что из-за длительной и интенсивной засухи семян в растениях почти нет, а плоды на деревьях размером в три раза меньше обычного.

[Ху Баолинь, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Такое маленькое растение, правда? Семян нет. Кунжут обычно вырастает досюда, когда есть вода. А сейчас он вот такой. Всё мёртвое».

Деревенский пруд пару недель назад пересох окончательно. В колодцах воды тоже очень мало.

[Ху Баолинь, фермер]:

«Не думайте, что я привёл вас специально именно сюда. Можете пойти куда угодно в деревне – везде то же самое».

Жара почти без дождей держится в Китае больше двух месяцев. Из-за этого сильно обмелела река Янцзы. От неё зависит жизнь более 450 миллионов человек, и она питает треть китайского урожая.

Короткая ссылка на эту страницу: