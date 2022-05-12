Великобритания согласовала оборонные договоры со Швецией и с Финляндией

Великобритания согласовала новые договоры о безопасности с Швецией и Финляндией. Об этом объявил премьер Борис Джонсон..

Великобритания согласовала новые договоры о безопасности с Швецией и Финляндией. Об этом объявил премьер Борис Джонсон во время визитов в обе страны. По его словам, Лондон поддержит вооружённые силы союзников в случае нападения на них.

Новые договорённости также ускорят обмен разведывательными данными и совместную военную подготовку и учения.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«От Крайнего Севера до Прибалтики и за их пределами – наши вооружённые силы будут тренироваться, действовать и проводить совместные учения, объединяя наши возможности в области обороны и безопасности и гарантируя, что мы всегда будем приходить на помощь друг другу».

Финляндия и Швеция объявили о планах вступить в НАТО после начала боевых действий на территории Украины. При этом они опасаются, что будут находиться в уязвимой позиции, пока их заявки рассмотрят. Это займёт около года.

[Саули Ниинистё, президент Финляндии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Если мы вступим в НАТО, то это не будет действием против кого-то. Мы просто хотим максимально усилить безопасность тем или иным способом, поэтому обдумываем членство. Но это не перетягивание одеяла. Если Финляндия укрепит безопасность, это не произойдёт в отрыве от других».

Стоит отметить, что Швеция также получила заявления о гарантиях безопасности от США и Германии.

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