Европейский Союз и Новая Зеландия завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Она увеличит объём..

Новая Зеландия и ЕС согласовали договор о свободной торговле, но он «никому не нравится»

Европейский Союз и Новая Зеландия завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Она увеличит объём продаж товаров и услуг между двумя партнёрами на 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступают перед журналистами после встречи в Брюсселе.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Наши фермеры с обеих сторон выиграют. Это не только снижение пошлин. Мы будем вместе работать над устойчивыми продовольственными системами, улучшать условия содержания животных, повышать качество продуктов питания и удобрений, сокращать использование пестицидов». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Сегодня мы заключаем соглашение, которое представляет собой улучшенные торговые возможности для наших экспортёров».

Соглашение отменит пошлины на широкий спектр продуктов. Это также будет первый договор ЕС, который включит возможность санкций, если какая-либо из сторон нарушит экологические или трудовые стандарты.

Пошлины снизят на экспорт европейских свинины, вина, шоколада, кондитерских изделий из сахара и печенья. ЕС откроется для большего количества молочных продуктов и говядины из Новой Зеландии.

Впрочем, пока соглашение сырое. Многим фермерам с обеих сторон оно не нравится.

[Дэмиен О’Коннор, министр торговли Новой Зеландии]:

«Мы пришли к консенсусу. Но нужно понимать, договор пока никому не нравится. Речь идёт о компромиссе. Пока обе стороны стремятся поддерживать своих производителей продуктов питания и своих фермеров».

Соглашение о свободной торговле разрабатывали около 14 лет. Примерно десять лет назад появилась более конкретная концепция, а четыре года назад начались переговоры.

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