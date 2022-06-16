Великобритания не откажется от депортации нелегальных мигрантов, несмотря на противодействие со стороны Европейского суда по правам..

Великобритания не откажется от депортации мигрантов в Руанду

Великобритания не откажется от депортации нелегальных мигрантов, несмотря на противодействие со стороны Европейского суда по правам человека.

На этой неделе из-за его вмешательства пришлось в последнюю минуту отменить вылет самолёта в Руанду. На его борту было всего семь мигрантов, хотя изначально планировалось выслать 130 человек. Правозащитные организации помогли им найти лазейки в законах, чтобы избежать депортации.

Европейский суд распорядился приостановить высылку нескольких мигрантов до окончания судебных разбирательств. Слушания будут в июле.

Глава МВД Великобритании Прити Пател заявила, что правительство страны соблюдает внутренние и международные обязательства.

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[Прити Пател, глава МВД Великобритании]:

«Европейский суд по правам человека не постановил, что наша политика или депортация (мигрантов) незаконные. Но он запретил высылку троих из тех, кто был на том рейсе. Эти запреты временные и не помешают выслать (мигрантов) в Руанду».

В свете этой ситуации премьер-министр Борис Джонсон сказал, что не исключает возможности выхода Великобритании из Европейской конвенции по правам человека.

В апреле британское правительство договорилось с Руандой об отправке на её территорию нелегальных мигрантов и просителей убежища. За сделку Лондон заплатит 150 миллионов долларов.

В Руанде мигранты могут подавать прошение на убежище. Потом их либо примет Великобритания, либо другая страна. Они также смогут остаться в Руанде.

Стратегия британских властей направлена на то, чтобы остановить нелегальную миграцию из Франции через Ла-Манш и не позволить людям рисковать жизнью. Также это должно ударить по нелегальному бизнесу перевозчиков людей.

В прошлом году 28 тысяч нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш и высадились в Великобритании. В этом году – уже десять тысяч.

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