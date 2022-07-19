ЕС увеличит импорт газа из Азербайджана и Алжира

Азербайджан удвоит поставки природного газа в Евросоюз. Об этом на встрече в Баку договорились председатель Еврокомиссии..
Дата загрузки: 2022-07-20
По словам фон дер Ляйен, со следующего года Баку будет поставлять в блок 12 миллиардов кубометров. Это поможет компенсировать перебои в поставках российского газа, а также повысит энергетическую безопасность в Европе.
[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:
«Этим Меморандумом мы обязуемся расширить Южный газовый коридор. Это уже очень важный маршрут для Европейского Союза, по которому сегодня поставляется более восьми миллиардов кубометров газа в год. В течение нескольких лет мы расширим его мощность до 20 миллиардов кубометров».
Между тем Алжир начнёт поставлять больше газа в Италию. Страны подписали соглашение объёмом четыре миллиарда долларов. Это произошло во время официального визита премьер-министра Италии Марио Драги в Алжир на экономический саммит.
Страна уже ежегодно поставляет Италии 21 миллиард кубометров. Теперь будет на четыре миллиарда больше.
[Аймен Бенабдеррахман, премьер-министр Алжира]:
«Алжир – крупнейший торговый партнёр Италии в Африке и на Ближнем Востоке, поскольку объём торговли между двумя странами в 2021 году составил 8,5 миллиардов долларов США».
Драги сказал, что Алжир и Италия теперь будут работать вместе над развитием возобновляемых источников энергии, включая зелёный водород, энергию солнца, ветра и геотермальных источников.
К слову, алжирские операторы – также важные поставщики газа во Францию и в Испанию.
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