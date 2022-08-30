С опозданием на 180 лет Гибралтар официально стал городом. Ранее в этом году власти заморской территории..

С опозданием на 180 лет Гибралтар получил статус британского города

С опозданием на 180 лет Гибралтар официально стал городом. Ранее в этом году власти заморской территории Верикобритании подали заявку на присвоение такого статуса.

Однако после изучения Национального архива исследователи выяснили, что королева Виктория распорядилась об этом ещё в 1842 году. Просто произошла какая-то ошибка при оформлении документов, и указ не исполнили.

Новый статус повысит престиж города и привлечёт больше инвестиций.

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Гибралтар – заморская территория Великобритании, которая находится на юге Пиренейского полуострова и включает в себя Гибралтарскую скалу. Она занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантикой.

С середины XV века Гибралтар принадлежал Испании. В 1713 году он отошёл к Великобритании по условиям Утрехтского мирного договора, которым завершилась Война за испанское наследство.

Впрочем, Испания уже три столетия оспаривает статус Гибралтара, считая его своей территорией. Однако в ходе референдумов в 1967 и 2002 годах 90% гибралтарцев проголосовали за то, чтобы остаться под властью британской короны.

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