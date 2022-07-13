ЕС официально признал Хорватию 20-м членом еврозоны

ЕС официально признал Хорватию 20-м членом зоны евро. Министры финансов блока положительно проголосовали за то, чтобы..

ЕС официально признал Хорватию 20-м членом зоны евро. Министры финансов блока положительно проголосовали за то, чтобы страна в начале 2023 года перешла на единую валюту.

Для этого Европейский совет принял три правовых акта. Один из них установил курс конвертации: за один евро будут давать примерно 7,5 хорватских кун. Теперь у страны есть несколько месяцев, чтобы подготовиться к переходу.

По словам вице-президента Еврокомиссии, присоединение к зоне евро принесёт Хорватии ощутимые экономические выгоды. Это поможет стабилизировать процентные ставки, а также окажет положительное влияние на рост экономики благодаря полной интеграции в единый блок ЕС.

[Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии]:

«Использование евро облегчит и сделает более привлекательными инвестиции в вашу страну. Это снизит барьеры для бизнеса и устранит затраты на обмен валюты».

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Чтобы перейти на евро, Хорватия должна привести в соответствие с нормами ЕС цены и обменный курс, а также обеспечить надёжное государственное финансирование и умеренные долгосрочные процентные ставки.

[Кристин Лагард, председатель Европейского Центробанка]:

«Я знаю, что это замечательный клуб, но он требует приверженности, вовлечённости, постоянного соблюдения правил. Мы не можем ожидать меньшего от Хорватии».

Страна является членом ЕС. Независимость обрела в 1991 году, когда вышла из федеративной Югославии. Соседняя Словения – также бывшая югославская республика, а ныне член ЕС – перешла на евро в 2007 году.

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