Более миллиона смертей: в США превысили печальную веху пандемии

От коронавируса в США умерло уже более миллиона человек. Когда-то это было немыслимой вехой. Но теперь,..
Дата загрузки: 2022-05-13
Изначально COVID обрушился на большие густонаселённые города США. Однако потом он переключился на сельские общины с ограниченным доступом к медицинской помощи. Также пострадали коренное и цветное население страны.
По данным исследователей, более 200 тысяч детей в США из-за пандемии потеряли по крайней мере одного родителя или основного опекуна. В разгар распространения вируса люди умирали массово. Это оказывало большое давление на службы экстренного реагирования, больницы, морги и крематории.
Сотрудник кладбища Грин-Вуд в Бруклине говорит, что тогда работал по семь дней в неделю и по 18 часов в день. Но всё равно на кремацию была очередь.
[Густаво Падилья, работник кладбища]:
«Я просто должен был делать свою работу и стараться сильно не реагировать на то, что происходит, как бы безумно это ни звучало. Знаете, это моя работа».
В целом в мире подтверждено более шести миллионов 700 тысяч смертей от COVID. Однако Всемирная организация здравоохранения говорит, что истинные потери, включая тех, кто умер от COVID-19, а также тех, кто скончался в результате косвенных факторов, вероятно, приближаются к 15 миллионам.
В США, как и везде, COVID поразил пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем. Он также убил более 1000 детей.
Быстрый выпуск вакцин в конце 2020 года вселил надежду. Впрочем, не все захотели применять на себе экспериментальные препараты, которые не прошли должной проверки. Считается, что в настоящее время полностью вакцинировано около 66% населения США.
[Джозеф Варон, медик]:
«Уму непостижимо. Не могу поверить, что мы потеряли миллион человек».
Последнюю волну вируса вызвал вариант омикрон. Он хоть и более заразный, но намного реже вызывает серьёзные случаи коронавируса и приводит к смерти.
Теперь многие отказываются от масок и возвращаются в офисы, рестораны и бары.
При этом эксперты отмечают, что кризис всё ещё далёк от завершения.
Короткая ссылка на эту страницу: