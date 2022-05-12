Более миллиона смертей: в США превысили печальную веху пандемии

От коронавируса в США умерло уже более миллиона человек. Когда-то это было немыслимой вехой. Но теперь,..

От коронавируса в США умерло уже более миллиона человек. Когда-то это было немыслимой вехой. Но теперь, спустя более двух лет после начала пандемии, такая цифра стала реальностью.

Изначально COVID обрушился на большие густонаселённые города США. Однако потом он переключился на сельские общины с ограниченным доступом к медицинской помощи. Также пострадали коренное и цветное население страны.

По данным исследователей, более 200 тысяч детей в США из-за пандемии потеряли по крайней мере одного родителя или основного опекуна. В разгар распространения вируса люди умирали массово. Это оказывало большое давление на службы экстренного реагирования, больницы, морги и крематории.

Сотрудник кладбища Грин-Вуд в Бруклине говорит, что тогда работал по семь дней в неделю и по 18 часов в день. Но всё равно на кремацию была очередь.

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[Густаво Падилья, работник кладбища]:

«Я просто должен был делать свою работу и стараться сильно не реагировать на то, что происходит, как бы безумно это ни звучало. Знаете, это моя работа».

В целом в мире подтверждено более шести миллионов 700 тысяч смертей от COVID. Однако Всемирная организация здравоохранения говорит, что истинные потери, включая тех, кто умер от COVID-19, а также тех, кто скончался в результате косвенных факторов, вероятно, приближаются к 15 миллионам.

В США, как и везде, COVID поразил пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем. Он также убил более 1000 детей.

Быстрый выпуск вакцин в конце 2020 года вселил надежду. Впрочем, не все захотели применять на себе экспериментальные препараты, которые не прошли должной проверки. Считается, что в настоящее время полностью вакцинировано около 66% населения США.

[Джозеф Варон, медик]:

«Уму непостижимо. Не могу поверить, что мы потеряли миллион человек».

Последнюю волну вируса вызвал вариант омикрон. Он хоть и более заразный, но намного реже вызывает серьёзные случаи коронавируса и приводит к смерти.

Теперь многие отказываются от масок и возвращаются в офисы, рестораны и бары.

При этом эксперты отмечают, что кризис всё ещё далёк от завершения.

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