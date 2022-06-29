Страшная гибель в грузовике: в США подтвердили смерть 51 мигранта

51 погибший и 13 человек в больницах. В США расследуют ужасающий случай массовой смерти нелегальных мигрантов...
Дата загрузки: 2022-06-29
Полиция уже арестовала двоих мексиканцев, которые предположительно имеют связь с происшествием. Им выдвинули обвинения в незаконном ношении оружия, а также в попытке незаконного провоза людей со смертельным исходом.
Мигрантов нашли на окраине города. Сейчас в этой части страны температура воздуха днём поднимается почти до 40 градусов по Цельсию.
Сотрудник пожарной службы Сан-Антонио описал, что увидел внутри в прямом смысле слова горы тел, и что там не было ни воды, ни работающего кондиционера.
Чудом выжило 13 человек. Их направили в шесть разных больниц.
[Рубен Минутти, генконсул Мексики в Сан-Антонио]:
«В целом пострадавшие находятся в критическом состоянии. У них наблюдаются неврологические проблемы, почечная и печёночная недостаточность, а также внутреннее кровотечение».
Погибшие – 39 мужчин и 12 женщин. 27 из них предположительно были мексиканцами. При них нашли удостоверения личности. Однако точное число можно будет назвать после снятия отпечатков пальцев.
Эту трагедию уже назвали одной из самых смертоносных, связанных с торговлей людьми. Для нынешнего президента Джо Байдена это также большой удар. Придя к власти в 2021 году, он ослабил более жёсткие миграционные правила Дональда Трампа. Из-за этого поток мигрантов хлынул в страну с новой силой.
Теперь республиканцы критикуют политику Байдена ещё более жёстко. При этом уже в ноябре в стране пройдут выборы в Конгресс.
Президент Мексики Лопес Обрадор во вторник заявил, что встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 12 июля, и что миграция будет центральным вопросом в их обсуждениях.
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