ВОЗ: заболеваемость оспой обезьян в мире сократилась на 21%

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболевания обезьяньей оспой во всём мире сократилось на 21%...

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболевания обезьяньей оспой во всём мире сократилось на 21%. Это произошло на прошлой неделе после месяца активного распространения вируса.

В июле ВОЗ объявила вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. На сегодняшний день в 96 странах зарегистрировано более 41 000 случаев оспы обезьян и 12 случаев смерти. Причем большинство приходится на Соединённые Штаты.

Согласно последнему эпидемиологическому отчету ВОЗ, снижение количества случаев, возможно, говорит о том, что вспышка в европейском регионе идёт на спад.

[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:

«Есть признаки того, что в Европе вспышка замедляется. Там сочетание эффективных мер общественного здравоохранения и вакцинации помогает предотвратить передачу».

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При этом он отметил, что в Америке ситуация противоположная.

[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:

«На ранних стадиях вспышки большинство зарегистрированных случаев было в Европе, а меньшая часть – в Северной и Южной Америке. Теперь всё изменилось: менее 40% зарегистрированных случаев в Европе и 60% – в Америке».

Отметим, что раньше оспа обезьян распространялась в основном в Африке и в ограниченных сообществах. Однако в ходе нынешней вспышки эпидемия приобрела глобальный характер и охватила многие западные страны. Причём, в большинстве случаев вирус передаётся среди мужчин, имевших сексуальные контакты с другими мужчинами.

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