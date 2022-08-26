ВОЗ: заболеваемость оспой обезьян в мире сократилась на 21%

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболевания обезьяньей оспой во всём мире сократилось на 21%...
Дата загрузки: 2022-08-26
В июле ВОЗ объявила вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. На сегодняшний день в 96 странах зарегистрировано более 41 000 случаев оспы обезьян и 12 случаев смерти. Причем большинство приходится на Соединённые Штаты.
Согласно последнему эпидемиологическому отчету ВОЗ, снижение количества случаев, возможно, говорит о том, что вспышка в европейском регионе идёт на спад.
[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:
«Есть признаки того, что в Европе вспышка замедляется. Там сочетание эффективных мер общественного здравоохранения и вакцинации помогает предотвратить передачу».
При этом он отметил, что в Америке ситуация противоположная.
[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:
«На ранних стадиях вспышки большинство зарегистрированных случаев было в Европе, а меньшая часть – в Северной и Южной Америке. Теперь всё изменилось: менее 40% зарегистрированных случаев в Европе и 60% – в Америке».
Отметим, что раньше оспа обезьян распространялась в основном в Африке и в ограниченных сообществах. Однако в ходе нынешней вспышки эпидемия приобрела глобальный характер и охватила многие западные страны. Причём, в большинстве случаев вирус передаётся среди мужчин, имевших сексуальные контакты с другими мужчинами.
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