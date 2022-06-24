Чем умирающая деревня на Тайване привлекла туристов

Хуан Юн Фу прожил 40 лет в небольшой деревне на Тайване и не собирался никуда уезжать. Но администрация города Тайчжуна решила снести деревню и построить многоэтажки, поскольку многие жители уехали и дома пустовали.

Узнав об этом, Хуан очень расстроился. Чтобы как-то успокоиться он взял в руки кисть и стал рисовать. Сначала нарисовал птицу в доме. Потом разрисовал пустующие дома по соседству.

Однажды в деревню приехал студент университета. Он услышал историю дедушки и сфотографировал дома. Студент создал петицию в защиту умирающей деревни. После этого в администрацию города посыпались звонки и письма.

В октябре 2010 года мэрия города вынесла решение: сохранить 11 домов и прилегающие к ним улицы, территорию использовать для привлечения туристов.

На создание росписи стен Хуана вдохновили детские воспоминания.

«Есть многое, чего я больше не могу делать, но рисовать могу по-прежнему», – говорит Хуан, которому 96 лет. «Это полезно для моего здоровья, а если к чему-то добавить немного красок, то можно превратить что-то старое в нечто прекрасное», – считает он.

Деревня получила название «Радужная» и стала популярным туристическим местом.

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