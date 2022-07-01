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Крупнейший горнолыжный курорт Южной Америки вновь принимает иностранцев

Крупнейший горнолыжный курорт Южной Америки вновь принимает иностранцев

Валье-Невадо в Чили – крупнейший горнолыжный курорт Южной Америки. Из-за пандемии он пустовал два года, а..

Дата загрузки: 2022-07-01

Крупнейший горнолыжный курорт Южной Америки вновь принимает иностранцев
Валье-Невадо в Чили – крупнейший горнолыжный курорт Южной Америки. Из-за пандемии он пустовал два года, а сейчас иностранные туристы возвращаются.

[туристка из Бразилии]:
«Мы купили путёвку в позапрошлом году, а приехать смогли только сейчас».

Лыжники рады обилию снега. Говорят, что в этот раз его больше, чем в предыдущие годы.

Большинство иностранных туристов приезжают из Бразилии, но есть гости из других стран Южной Америки, а также из Европы.

[турист из Италии]:

«Я впервые отдыхаю в Валье-Невадо, здесь очень красиво. Я рад, что могу покататься на лыжах. Снег хороший, и его много».

Курорт расположен в предгорье Серро-эль-Пломо в Андах в полусотне километров от столицы страны. Его построили в конце 80-х совместно с французскими предпринимателями.
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