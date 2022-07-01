Крупнейший горнолыжный курорт Южной Америки вновь принимает иностранцев

Валье-Невадо в Чили – крупнейший горнолыжный курорт Южной Америки. Из-за пандемии он пустовал два года, а..
Дата загрузки: 2022-07-01
[туристка из Бразилии]:
«Мы купили путёвку в позапрошлом году, а приехать смогли только сейчас».
Лыжники рады обилию снега. Говорят, что в этот раз его больше, чем в предыдущие годы.
Большинство иностранных туристов приезжают из Бразилии, но есть гости из других стран Южной Америки, а также из Европы.
[турист из Италии]:
«Я впервые отдыхаю в Валье-Невадо, здесь очень красиво. Я рад, что могу покататься на лыжах. Снег хороший, и его много».
Курорт расположен в предгорье Серро-эль-Пломо в Андах в полусотне километров от столицы страны. Его построили в конце 80-х совместно с французскими предпринимателями.
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