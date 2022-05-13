Обошла Францию: в Великобритании делают 1600 сортов сыра

В этом магазине в городке Мелтон-Моубрей представлен чуть ли не самый широкий ассортимент сыра в Англии...

В этом магазине в городке Мелтон-Моубрей представлен чуть ли не самый широкий ассортимент сыра в Англии. В последнее время в Великобритании появляется всё больше сыроделов. В британском интернет-магазине продают около тысячи сортов этого продукта.

А по данным телевизионной компании ITV, в стране производят 1600 сортов сыра ручной работы. Это в два раза больше, чем во Франции.

Джон Браун увлёкся новым делом пять лет назад. Выпускает восемь сортов сыра.

[Джон Браун, сыродел]:

«Мы не пытаемся сделать камамбер, рецепт которого остаётся неизменным много лет. Мы изобретаем что-то своё. Нам, конечно, не перебить цены конкурентов, но мы, безусловно, можем соперничать в качестве сыра».

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Франция известна своими вкусными и качественными сырами. Многие французы считают, что британцам их всё равно не догнать.

[Йоханн Мейнен, владелец магазина]:

«Франция и Англия постоянно соперничают, как в игре в регби, так почему бы англичанам и не попробовать? Но французский сыр всё равно самый лучший».

Во Франции в 1955 году вышел закон, согласно которому процесс изготовления сыра должен точно соответствовать местным установившимся традициям и рецептам. То есть сыр с определённым названием можно делать только в том регионе, где его изготавливали исторически.

Французы варят сыр из коровьего, козьего, овечьего или буйволиного молока. Оно может быть как сырым, так и пастеризованным.

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