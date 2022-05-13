fb pixel
Телеканал NTD

Огонь уничтожил дорогие особняки в Калифорнии

Огонь уничтожил дорогие особняки в Калифорнии

На юге Калифорнии лесной пожар уничтожил много дорогих особняков в городе Лагуна-Нигель, который находится на живописных..

Дата загрузки: 2022-05-13

Огонь уничтожил дорогие особняки в Калифорнии
На юге Калифорнии лесной пожар уничтожил много дорогих особняков в городе Лагуна-Нигель, который находится на живописных холмах с видом на океан. Как говорят спасатели, сгорело около 20 домов на территории в 80 гектаров.

Хотя очаг был относительно небольшим по сравнению с некоторыми другими лесными пожарами в западных штатах, ветер быстро распространил пламя по крутым склонам округа Ориндж.

Теперь местные жители оценивают ущерб.

[Сассан Дариан, местный житель]:

«На нас начала накатывать жара, и это было действительно… ветер усилился, стали лететь искры огня. Это было очень-очень близко и очень-очень быстро».

Одна местная жительница описывает момент, когда поняла, что нужно бежать.

[Дарлин Дисбрюкер, местная жительница]:
«В окно спальни было видно оранжевое свечение, и я подумала, что это странно. Я услышала шум вертолётов, выглянула наружу и увидела, что горит склон холма. Я вспомнила, что говорили уезжать, поэтому запаниковала. Собрала iPad, ноутбук, некоторые украшения, а ещё самое важное – фотографии в рамках».

Дом этой женщины уцелел. Но повезло не всем. В целом были эвакуированы жители около 900 домов. В борьбе с огнём пострадал один пожарный.

Калифорния переживает историческую засуху. Из-за этого высыхают лес и кустарники, которые потом с огромной скоростью поглощает огонь.

В городе Лагуна-Нигель живёт около 65 тысяч человек. Он находится примерно в 80 километрах к югу от Лос-Анджелеса.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...