На главном нефтехранилище Кубы пожар уничтожил два резервуара

Пожар на главном нефтехранилище Кубы в провинции Матансас уничтожил два резервуара из восьми. Ещё у одного..

Пожар на главном нефтехранилище Кубы в провинции Матансас уничтожил два резервуара из восьми. Ещё у одного повреждена верхняя часть. Авария случилась 5 августа после удара молнии в нефтехранилище объёмом 25 тысяч кубометров. Оно находится в 100 километрах от Гаваны.

Сначала загорелся один резервуар. Когда пожарные тушили огонь, прогремел взрыв во втором. В результате происшествия один человек погиб, 16 пропали без вести, более 120 пострадали. 24 человека госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Примерно тысяча местных жителей эвакуирована.

[очевидец]:

«Я видел, как вертолёты тушат огонь. Они сбрасывали воду, но не могли потушить пламя».

У кубинских специалистов нет опыта в тушении таких пожаров, а также нет для этого необходимых современных средств. Венесуэла и Мексика прислали на Кубу в общей сложности 100 специалистов, а также четыре пожарных самолёта.

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Первый резервуар удалось потушить. Второй догорает. Сильный ветер перекинул пламя на третье хранилище.

Пока идёт борьба с огнём, из остальных резервуаров откачивают нефть.

[Марио Сабинес, губернатор провинции Матансас]:

«Ситуация сложная. Мы знаем по опыту, что в резервуаре сначала должно сгореть всё топливо. Мы прилагаем все усилия, чтобы сократить это время. Нам помогают международные специалисты».

Куба постоянно страдает от нехватки топлива и отключений электроэнергии. Ожидается, что из-за пожара ситуация ухудшится. Ранее нехватка вызвала небольшие протесты среди населения.

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