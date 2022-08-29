Два незаконно построенных небоскрёба снесли взрывчаткой в Индии

Зрелищные кадры из Индии. Так недалеко от столицы в городе Ноида убирают незаконную стройку. Это самые..

Зрелищные кадры из Индии. Так недалеко от столицы в городе Ноида убирают незаконную стройку.

Это самые высокие здания, которые когда-либо сносили в Индии.

Десять секунд, 3700 килограммов взрывчатки, и всё готово – два 103-этажных здания в результате контролируемых взрывов превращаются в груду обломков и пыли.

Постарались сделать так, чтобы нанести минимум ущерба окружающей территории. Но тысячи жителей близлежащих домов на десять часов всё же попросили покинуть квартиры.

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После обрушения образовалось 80 тысяч тонн мусора. Местные власти подготовили всё, чтобы минимизировать загрязнение воздуха.

[Риту Махешвари, сотрудница администрации Ноиды]:

«Мы приготовили 22 антисмоговые пушки. Ещё у нас здесь около сотни цистерн с водой и 300 человек персонала, которые будут очищать территорию. Ещё есть шесть уборочных машин. Надеемся устранить последствия за несколько часов».

При этом они отметили, что судя по показаниям приборов, качество воздуха осталось на прежнем уровне.

[Риту Махешвари, сотрудница администрации Ноиды]:

«Данные до и после демонтажа одинаковые. Так что всё под контролем».

Снести эти недостроенные небоскрёбы в прошлом году постановил Верховный суд страны. Этому предшествовала долгая судебная тяжба. В итоге судья решил, что были нарушены многие правила строительства и нормы безопасности.

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