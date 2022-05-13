В Венесуэле взрывы старых баллонов с газом уносят жизни людей

Венесуэлка Леоана была на кухне с мужем, трёхлетним сыном и золовкой, когда взорвался газовый баллон. Не..

[Леоана Марикуто, пострадавшая]:

«Нам сказали, что взрывом могло убить всех троих, но, слава Богу, мы выжили. Моя золовка лежит в больнице с ожогами второй степени. Она в стабильном состоянии».

Венесуэлка Леоана была на кухне с мужем, трёхлетним сыном и золовкой, когда взорвался газовый баллон. Не пострадал только ребёнок. Взрослые получили ожоги.

Потушить огонь помогли соседи. Иначе мог загореться весь дом.

[Херардо Кинонис, пострадавший]:

«Мы пытались потушить огонь, но наверху загорелся баллон. Я испугался, что он взорвётся, и ущерб будет ещё больше».

Леоана и её родные выжили, но многим другим венесуэльцам повезло меньше. В последние месяцы в стране всё чаще взрываются старые газовые баллоны, и число смертей растёт. Эксперты говорят, что из 15 миллионов газовых баллонов только 20% пригодны для использования.

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В Венесуэле природным газом, который поступает по трубопроводу, обеспечены только 17% домохозяйств. Большинство из них в Каракасе. Остальные люди покупают газ в баллонах, на что получают правительственные субсидии. Но многие так бедны, что не могут купить новые баллоны и по 20 лет их не меняют.

Анибал в прошлом году потерял четырёх родственников из-за взрыва газового баллона. Он ещё спал, когда на него начали падать обломки стены. Мужчина получил травмы, но смог выбраться наружу.

[Анибал Мартинес, пострадавший]:

«Я увидел небо, но дома не стало».

Власти Венесуэлы не следят за техническим обслуживанием газовых баллонов. Их должны проверять, закачивая воду под давлением. Но этим никто не занимается. На заправочных станциях также должны визуально проверять клапаны. Этим тоже, видимо, пренебрегают.

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