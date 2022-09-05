В Калифорнии полыхает сильный лесной пожар

На севере Калифорнии быстро распространяется пожар, который получил название Mill Fire. Уже выжжено почти две тысячи..

На севере Калифорнии быстро распространяется пожар, который получил название Mill Fire. Уже выжжено почти две тысячи гектаров территории. Пламя уничтожило около сотни домов и построек. Такие данные приводят власти.

Пожар начался в пятницу в 370 километрах севернее Сакраменто.

Огонь тушат с земли и с воздуха. Сдержать его пока удалось лишь на четверть.

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В округе Сискию губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение. Это поможет местным жителям получить доступ к федеральной помощи и ресурсам штата. Здесь одновременно распространяется ещё один лесной пожар.

В результате двух десятилетий засух и высоких температур Калифорния стала очень уязвимой перед лесными пожарами. Прошлый и позапрошлый годы были для штата самыми разрушительными по масштабу выжженных территорий.

А в калифорнийской Долине Смерти на прошлой неделе зафиксировали самый жаркий сентябрьский день на планете. Там было плюс 53 градуса по Цельсию.

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