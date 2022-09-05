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В Калифорнии полыхает сильный лесной пожар

В Калифорнии полыхает сильный лесной пожар

На севере Калифорнии быстро распространяется пожар, который получил название Mill Fire. Уже выжжено почти две тысячи..

Дата загрузки: 2022-09-05

В Калифорнии полыхает сильный лесной пожар

На севере Калифорнии быстро распространяется пожар, который получил название Mill Fire. Уже выжжено почти две тысячи гектаров территории. Пламя уничтожило около сотни домов и построек. Такие данные приводят власти.

Пожар начался в пятницу в 370 километрах севернее Сакраменто.

Огонь тушат с земли и с воздуха. Сдержать его пока удалось лишь на четверть.

В округе Сискию губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение. Это поможет местным жителям получить доступ к федеральной помощи и ресурсам штата. Здесь одновременно распространяется ещё один лесной пожар.

В результате двух десятилетий засух и высоких температур Калифорния стала очень уязвимой перед лесными пожарами. Прошлый и позапрошлый годы были для штата самыми разрушительными по масштабу выжженных территорий.

А в калифорнийской Долине Смерти на прошлой неделе зафиксировали самый жаркий сентябрьский день на планете. Там было плюс 53 градуса по Цельсию.
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