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Два человека сгорели в машине в зоне лесных пожаров в Калифорнии

Два человека сгорели в машине в зоне лесных пожаров в Калифорнии

Двое погибших найдены в сгоревшем автомобиле на севере Калифорнии в США. Здесь уже несколько дней бушует..

Дата загрузки: 2022-08-02

Два человека сгорели в машине в зоне лесных пожаров в Калифорнии
Двое погибших найдены в сгоревшем автомобиле на севере Калифорнии в США. Здесь уже несколько дней бушует пожар «Маккинни». Добровольцы с обученными собаками прочёсывают местность в поисках возможных жертв.

Пожар вспыхнул на прошлой неделе в заповеднике Кламат недалеко от границы с Орегоном. Причина пока не установлена. В округе Сискию объявлена чрезвычайная ситуация.

Не менее 2000 жителей были вынуждены покинуть дома. Их разместили во временном убежище. Пламя охватило территорию в 225 квадратных километров. Этот пожар уже стал крупнейшим в Калифорнии в этом году.

Материальный ущерб пока не подсчитали. Но известно, что сгорело не менее ста строений. Ещё почти 5000 зданий находятся под угрозой возгорания.

[Роджер Дерри, житель округа Сискию]:
«Наши 100-летние дома, мой дом, построенный в 1920 году, сгорели. Охотничий и рыбацкий домик нашего соседа тоже сожжён. Мэрия сгорела дотла. Почтовое отделение превратилось в груды пепла. У нас много потерь».

1 августа в районе пожара начался дождь. Это немного остановило распространение огня. Однако лес в заповеднике слишком сухой. До пожара здесь стояли жара и засуха, а сейчас участились грозы. Удар молнии может вызвать новое возгорание.

Между тем в штате Кентукки после проливных дождей продолжаются наводнения. Погибли 37 человек, включая четверых детей. Многие пропали без вести. В шести округах действует режим ЧС. Сотни людей были вынуждены эвакуироваться. Синоптики прогнозируют усиление осадков в регионе.
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