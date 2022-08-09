В Италии не утихают лесные пожары. На острове Сардиния горит завод по переработке твёрдых бытовых отходов...

Горят дома и заводы: лесные пожары не утихают в Италии и во Франции

В Италии не утихают лесные пожары. На острове Сардиния горит завод по переработке твёрдых бытовых отходов. Две бригады пожарных тушат его уже несколько дней. Огонь частично повредил здания и сжёг пластиковые отходы, которые хранились снаружи.

Пожар вспыхнул и недалеко от древнего замка Кастель-дель-Монте в южном регионе Апулия. Там леса горят несколько дней. В Тоскане огонь добрался до бумажных фабрик. Его удалось потушить и спасти близлежащие дома и предприятия.

Также пожары бушуют в северной провинции Савона. Их тушат с земли и воздуха. Более 120 жителей городка Вилланова-д’Альбенга пришлось эвакуировать. Некоторые дома там сгорели.

Полыхают леса и в департаменте Изер на юго-востоке Франции. Здесь эвакуированы 200 человек. Их доставили во временные убежища.

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Огонь охватил площадь в 80 гектаров. Тушить его помогает воздушная техника.

Близлежащие автотрассы временно перекрыли. Власти предупреждают, что во всём регионе может быть плохая видимость на дорогах из-за дыма. Также возможно выпадение пепла.

Европа этим летом переживает рекордную жару. И хотя прошла только половина пожароопасного сезона, уже сгорело 600 тысяч гектаров территории. Это вторая по величине площадь за всю историю наблюдений.

От пожаров пострадали более десяти европейских стран, включая Италию, Испанию, Францию, Грецию, Словению и Хорватию.

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