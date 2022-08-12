Военные вертолёты доставляют на альпийские луга воду для скота

Военные вертолёты пришли на помощь швейцарским фермерам. Они доставляют воду на альпийские луга. Здесь пасутся коровы,..

[Жак Руффьё, фермер]:

«У нас оставалось запасов примерно на полтора дня. Мы были близки к тому, чтобы остаться без всего».

Военные вертолёты пришли на помощь швейцарским фермерам. Они доставляют воду на альпийские луга. Здесь пасутся коровы, свиньи и козы. Поскольку лето в этом году выдалось особенно жаркое и сухое, животных уже нечем поить.

У Жака стадо из 130 коров. На день нужно 10 000 литров воды. Дождь последний раз был в конце июня. Запасы пополнились только на 30 литров. Когда ситуация стала критической, фермеры призвали на помощь армию.

[Матиас Тюшер, военный]:

«Такие же операции в кантоне Фрибур мы проводили в 2015 и 18 годах».

Без помощи военных скот пришлось бы перегонять на нижние пастбища. Но там летом заготавливают сено на зиму.

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В департаменте сельского хозяйства Фрибура считают, что подобные ситуации не должны становиться нормой. Чиновники говорят, что нужно создавать водохранилища в горах, чтобы скот не страдал во время засухи.

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