fb pixel
Телеканал NTD

Военные вертолёты доставляют на альпийские луга воду для скота

Военные вертолёты доставляют на альпийские луга воду для скота

Военные вертолёты пришли на помощь швейцарским фермерам. Они доставляют воду на альпийские луга. Здесь пасутся коровы,..

Дата загрузки: 2022-08-12

Военные вертолёты доставляют на альпийские луга воду для скота
Военные вертолёты пришли на помощь швейцарским фермерам. Они доставляют воду на альпийские луга. Здесь пасутся коровы, свиньи и козы. Поскольку лето в этом году выдалось особенно жаркое и сухое, животных уже нечем поить.

[Жак Руффьё, фермер]:
«У нас оставалось запасов примерно на полтора дня. Мы были близки к тому, чтобы остаться без всего».

У Жака стадо из 130 коров. На день нужно 10 000 литров воды. Дождь последний раз был в конце июня. Запасы пополнились только на 30 литров. Когда ситуация стала критической, фермеры призвали на помощь армию.

[Матиас Тюшер, военный]:
«Такие же операции в кантоне Фрибур мы проводили в 2015 и 18 годах».

Без помощи военных скот пришлось бы перегонять на нижние пастбища. Но там летом заготавливают сено на зиму.

В департаменте сельского хозяйства Фрибура считают, что подобные ситуации не должны становиться нормой. Чиновники говорят, что нужно создавать водохранилища в горах, чтобы скот не страдал во время засухи.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...