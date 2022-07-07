Мобильная клиника помогает сирийским беженцам в ливанской долине

Эта мобильная клиника приехала помочь бедным ливанцам и сирийским беженцам. В машине – сирийский врач Ферас и его бригада. Они колесят по бескрайней долине Бекаа в Ливане. Здесь много тех, у кого нет денег, чтобы пойти в больницу.

Ферас выучился на семейного врача в Сирии. Однако в 2017 году бежал от войны в Ливан. С тех пор пытается помочь землякам в лагерях для беженцев, где часто почти нет никакого медицинского обслуживания.

В его команду вошёл ещё один врач, а также местные волонтёры.

[Ферас Альгадбан, врач]:

«Обычно я даю консультации по телефону, а также выезжаю на экстренные случаи по ночам. Я всегда в зоне доступа. Иногда кажется, что мои родные тоже подрабатывают волонтёрами. Многие пациенты приходят ко мне домой, они знают, где я живу, и приходят в экстренных случаях. Я должен отвечать на звонки. Не могу отключить телефон».

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Мобильную клинику основали в 2018 году. Теперь она объезжает около 40 лагерей для беженцев в долине Бекаа. Все услуги сирийцам и малоимущим ливанцам предоставляют либо бесплатно, либо за символические деньги.

[Ферас Альгадбан, врач]:

«Большинство наших пациентов – сирийские дети-беженцы и пожилые люди, а также ливанцы из местной общины. В последнее время, особенно в последние полтора года среди наших пациентов ливанцев стало больше из-за экономического кризиса».

Сириец хочет расширить проект на сотни лагерей в ливанской долине Бекаа и за её пределами. Говорит, что люди здесь очень бедствуют. Часто у них даже нет чистой питьевой воды.

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