Миллионы людей на планете увидели настоящее астрономическое шоу – перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Сначала..

Шоу на всю ночь: на Земле увидели суперлуну и лунное затмение

Миллионы людей на планете увидели настоящее астрономическое шоу – перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Сначала жители Земли смогли полюбоваться так называемым суперлунием. Оно происходит, когда полнолуние совпадает с перигеем. В это время Земля и её спутник максимально сближаются.

Майское суперлуние называют «цветочным». Объяснение простое – в этот весенний месяц начинается обильное цветение. «Цветочной Луной» полюбовались в разных уголках мира.

Греческие астрономы-любители собрались на мысе Сунион. Спутник выглядит особенно эффектно, когда на фоне него возвышаются величественные руины древних храмов.

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За «Цветочной Луной» также понаблюдали на испанском острове Гран-Канария, в Аргентине, Венесуэле и Чили. Там также увидели и лунное затмение.

Его полную фазу посчастливилось наблюдать жителям всей Южной Америки и восточного побережья Северной Америки. Видели его и в некоторых частях Европы и Африки, а также на Ближнем Востоке. В Австралии, Азии, на Аляске и в России в этот раз шоу пропустили.

Всё затмение длилось 5 часов 19 минут, а полная фаза продолжалась почти полтора часа. В пик затмения Луна находилась в 360 тысячах километров от Земли.

Полное лунное затмение возникает, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. В это время на спутник падает тень от нашей планеты. Однако Луна никогда не становится полностью тёмной. Люди видят медно-красное свечение. Такое астрономическое явление называют «кровавой луной».

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