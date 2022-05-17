На Филиппинах из баннеров делают тротуарную плитку

Более 120 небольших грузовиков – столько баннеров собрали в столице Филиппин после президентских выборов. Раньше их..

Более 120 небольших грузовиков – столько баннеров собрали в столице Филиппин после президентских выборов. Раньше их отвезли бы на мусорный полигон. Но в этот раз плакаты забрал местный завод по переработке отходов.

Рекламные постеры в основном сделаны из баннерной ткани. Это сетка из полиэстера с разными наполнителями-пластификаторами. Чаще всего это виниловые полимеры.

[Оливер Вильямена, сотрудник завода]:

«Переработка отходов – это один из способов сократить выбросы парниковых газов. Известно, что, оказавшись на свалке, эти плакаты и другие агитационные материалы разлагаются и выделяют газ».

На заводе баннеры измельчают. Полученное сырьё используют в изготовлении кирпичей и тротуарной плитки.

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[Оливер Вильямена, сотрудник завода]:

«Вот так это выглядит после отливки. Плитка пока горячая. Через два часа остынет, и готовый продукт будет выглядеть вот так».

Кирпичи и плитку используют для благоустройства города. Например, выкладывают дорожки в парках и на территориях школ.

Президентские выборы на Филиппинах прошли 9 мая. В них участвовали шесть кандидатов. Во время предвыборной кампании вся столица была увешена рекламными баннерами.

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